Семиноженко заявляет о президентских амбициях
19:15, 24 июля 2009Политика
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"За порядок, стабильность, обновление"
|Владимир Семиноженко
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, В.СЕМИНОЖЕНКО заявил журналистам в Харькове.
Он не исключает, что в сентябре 2009 г. всеукраинский съезд гражданского движения "Новая Украина" выдвинет его кандидатуру для участия в президентских выборах.
По его словам, "Новая Украина" вскоре станет серьезным политическим движением Украины, лозунг которого - "За порядок, стабильность, обновление".
Справка УНИАН. В.СЕМИНОЖЕНКО - академик НАНУ, был министром по делам науки и техники (1996-1998 гг.), вице-премьером Украины (в 1999 г., в 2001 г.), входил в руководство Партии регионов.
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