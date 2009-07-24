Семиноженко заявляет о президентских амбициях

Лидер гражданского движения "Новая Украина" 59-летний харьковчанин Владимир СЕМИНОЖЕНКО намерен баллотироваться на должность Президента Украины.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, В.СЕМИНОЖЕНКО заявил журналистам в Харькове.

Он не исключает, что в сентябре 2009 г. всеукраинский съезд гражданского движения "Новая Украина" выдвинет его кандидатуру для участия в президентских выборах.

По его словам, "Новая Украина" вскоре станет серьезным политическим движением Украины, лозунг которого - "За порядок, стабильность, обновление".

Справка УНИАН. В.СЕМИНОЖЕНКО - академик НАНУ, был министром по делам науки и техники (1996-1998 гг.), вице-премьером Украины (в 1999 г., в 2001 г.), входил в руководство Партии регионов.