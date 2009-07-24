Литвин: Ющенко наложит вето, а ВР вето преодолеет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит вето к принятому сегодня парламентом Закону “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины”, а парламент преодолеет это вето.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН отметил, что также считает, что в принятом парламентом законе «есть много оснований для того, чтобы ветировать его». Он подчеркнул, что «рейдерские схемы нельзя набрасывать на этот закон, потому что при таком подходе еще нужно написать фамилии ключевых игроков, при которых все остальные будут играть роль фона».

Он отметил, что делается все для того, чтобы не было возможности даже обжаловать «несправедливое решение» по результатам выборов. По его словам, «демократические вещи не делаются впопыхах». В.ЛИТВИН подчеркнул, что не сомневается в том, что после преодоления вето Президента парламентом ему как председателю Верховной Рады Украины придется «принимать решение обнародовать этот закон».

При этом он подчеркнул, что он «законопослушный человек» и готов это сделать, поскольку все регламентные нормы при принятии закона были соблюдены.