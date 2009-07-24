Регионал пошел войной на назначенца Тимошенко

Нардеп от ПР Владислав Лукъянов предложил нардепам создать Временную следственную комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, злоупотребления властью и служебным положением Председателем Верховного Суда Украины Василием Онопенко. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в аппарате парламента.

В объяснительной записке к проекту Лукъянов указывает, что основанием для образования Временной следственной комиссии является “документально подтвержденная информация о многочисленных фактах нарушения Конституции и законов Украины, злоупотребления властью и служебным положением Председателем Верховного Суда Украины Онопенко в.В., в частности при назначении его на эту должность, а также во время исполнения полномочий судьи Верховного Суда Украины”.

В частности регионала не устраивает, что “назначенец Тимошенко” в течение 4 лет одновременно исполнял полномочия судьи и народного депутата Украины, путем организации вынесения заведомо неправосудных решений способствовал, по данным нардепа-регионала, совершению тяжких и особо тяжких преступлений такой называемой «бандой Капитонова», организации вынесения судьями нижестоящих судов неправосудных решений по хозяйственным и гражданским делам и тому подобное. Также автор представления утверждает, что за два года на административные должности председателей судов и их заместителей на основании представлений, внесенных лично Онопенко, было нелегитимно назначено почти 700 лиц.

“В последнее время широкую огласку в масс-медиа получили сведения о вмешательстве Председателя Верховного Суда Украины в порядок решения отдельных хозяйственных и гражданских дел, что приводило к вынесению заведомо неправосудных решений, а в некоторых случаях даже способствовало совершению преступлений, - пишет автор представления.

Так, во время расследования уголовного дела по обвинению членов так называемой «банды Капитонова», досудебное следствие в котором осуществляет Генеральная прокуратура Украины, ряд свидетелей на допросах прямо указали, что для своих рейдерских захватов Капитонов использовал заведомо неправильные решения судов о решении гражданских споров на свою пользу, которые он получал при личном содействии Председателя Верховного Суда Украины. Сумма вознаграждения Онопенко составляла полтора миллиона долларов США, как отмечено в статье «Прокурорский предел. ДОКУМЕНТЫ», опубликованной на сайте «Обозреватель»

Лукьянов не обошел вниманием и дело Лозинского: “В последнее время сомнительную известность приобрела фамилия бывшего народного депутата Украины от БЮТ В. Лозинского. Но немногим известно, что именно В. Лозинский при попустительстве Онопенко и его подчиненных – В. Барбары и О. Потыльчака - не без успеха «решал» в высших эшелонах судебной власти некоторые хозяйственные споры”. И в придачу обвинил Онопенко в том, что за время его пребывания в должности Председателя Верховного Суда Украины уровень коррумпированности судебной системы достиг небывалых до сих пор размеров.