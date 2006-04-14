Омельченко проиграл суд: сессия будет сегодня

Сегодня, 14 апреля, Шевченковский районный суд Киева отклонил административные иски кандидата в депутаты Киевсовета Евгения КОРНИЙЧУКА, а также кандидатов в мэры столицы Николая ГРАБАРА и Александра ОМЕЛЬЧЕНКО о запрете на проведение первой сессии новоизбранного Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, зарегистрированного в должности Киевского городского председателя, первая сессия Киевсовета, избранного 26 марта 2006 года, состоится сегодня, 14 апреля в 14.00 в колонном зале Киевсовета.