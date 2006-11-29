Верховная Рада отправила в отставку Павленко

Верховная Рада приняла решение об отставке Юрия ПАВЛЕНКО с должности министра по делам семьи, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что вчера был вынужден повторно обратиться к председателю ВР Александру МОРОЗУ с просьбой рассмотреть в парламенте вопрос о его отставке с должности министра.

По его словам, он не может работать в правительстве, поскольку позиция его неизменна, и в правительство он шел тогда, когда был подписан Универсал национального единства и речь шла о создании Коалиции национального единства. Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что этого не произошло, и партия “Народный Союз Наша Украина” ушла в оппозицию. Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что в этой ситуации он принял решение об отставке.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, ему не стыдно за работу, проделанную им в должности министра. Он выразил надежду, что подобную политику продолжит в министерстве его преемник.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что существует политическая ответственность, и поскольку политическая сила, у которую он входит, на сегодня в оппозиции, поэтому он и подал в отставку.

Он также отметил, что вчерашние события в ВР во время голосования за закон о признании Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа стали еще одним фактором, который побудил его к более решительным действиям и настоянии на отставке. По словам Ю.ПАВЛЕНКО, большая часть антикризисной коалиции не голосовала за это решение, и «это тоже меня побуждает к моей политической позиции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке.

28 ноября Ю.ПАВЛЕНКО направил председателю ВР Александру МОРОЗУ и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ политическое заявление, в котором попросил парламент срочно рассмотреть его заявление о политической отставке. Ю.ПАВЛЕНКО отмечал, что обратиться к А.МОРОЗУ и В.ЯНУКОВИЧУ его вынудили события в ВР во время рассмотрения законопроекта о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине. В частности, министр выражал возмущение по поводу того, что некоторые члены антикризисной коалиции отказались признавать Голодомор фактом геноцида против украинского народа.

Ю.ПАВЛЕНКО также напомнил, что свое заявление о политической отставке с должности министра он подал еще 19 октября с.г., и что у него сложилось впечатление, что промедление с его рассмотрением “стало предметом политических игрищ”.

Отметив, что он в свое время согласился работать в нынешнем правительстве при условии выполнения Универсала национального единства, В.ПАВЛЕНКО заявил: “Сегодня я четко могу сказать – Антикризисная коалиция не выполняет основные положения Универсала. Не выполнено обязательство создать коалицию национального единства, не смотря на то, что был подписан Меморандум”.

28 ноября В.ЯНУКОВИЧ заявил, что дал согласие на отставку Ю.ПАВЛЕНКО. «Я подписал согласие на освобождение Ю.ПАВЛЕНКО», - сказал премьер. Он отметил, что имел несколько разговоров с Ю.ПАВЛЕНКО, в ходе которых увидел, что у Ю.ПАВЛЕНКО есть желание работать, но на него, по словам премьера, оказывается политическое давление.