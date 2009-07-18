Литвин говорит, что осенью будут усиливаться войны и разборки олигархов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призывает общественность дать оценку последним действиям украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

«Я встревожен возможным развитием событий в Украине, особенно осенью, когда будет нарастать беспорядок и хаос и будут усиливаться войны, олигархические разборки на фоне попытки перекричать друг друга в том, кто больше любит украинский народ», - отметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что «в последнее время ни одно предложенное «народниками» (членами Народной партии – УНИАН) решение для улучшения жизни людей (в том числе решение проблемы по ценам на зерно во время жатвы), народными депутатами не принято».

Председатель ВР призвал к более активному разговору представителей гражданского общества, в противном случае «оно ничего не оставит своим детям».

«Это - не нагнетание страстей, я говорю с глубоким знанием ситуации: когда идет циничная война неизвестно чего, а на следующий день раздаются призывы власть предержащих бороться за мир», - добавил он.

В.ЛИТВИН обратился к украинскому обществу с призывом дать оценку действиям украинской власти.