Литвин говорит, что осенью будут усиливаться войны и разборки олигархов
Спикер просит оценить действия власти
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призывает общественность дать оценку последним действиям украинской власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.
«Я встревожен возможным развитием событий в Украине, особенно осенью, когда будет нарастать беспорядок и хаос и будут усиливаться войны, олигархические разборки на фоне попытки перекричать друг друга в том, кто больше любит украинский народ», - отметил В.ЛИТВИН.
Он подчеркнул, что «в последнее время ни одно предложенное «народниками» (членами Народной партии – УНИАН) решение для улучшения жизни людей (в том числе решение проблемы по ценам на зерно во время жатвы), народными депутатами не принято».
Председатель ВР призвал к более активному разговору представителей гражданского общества, в противном случае «оно ничего не оставит своим детям».
«Это - не нагнетание страстей, я говорю с глубоким знанием ситуации: когда идет циничная война неизвестно чего, а на следующий день раздаются призывы власть предержащих бороться за мир», - добавил он.
В.ЛИТВИН обратился к украинскому обществу с призывом дать оценку действиям украинской власти.