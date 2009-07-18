Ющенко сегодня в 35 раз поднимется на Говерлу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит восхождение на вершину горы Говерла по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Это многолетняя традиция – В.ЮЩЕНКО ежегодно осуществляет такие восхождения в кругу друзей и соратников, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Восхождение на самую высокую гору в Украине начнется с митинга по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, в котором примут участие активисты партии «Наша Украина», соратники, представители центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, народные депутаты Украины, делегации из регионов, общественность.

После митинга участники акции вместе с Президентом поднимутся на Говерлу. На вершине горы планируется провести вече.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что «Говерла - не только наивысшая географическая точка Украины. Это вершина духа украинской нации - символ величия и могущества. Мы - сильная нация. Мы смогли выстоять, мы сможем построить могучую и богатую Украину. Мы не раз поднимались на нашу самую высокую гору, и каждый раз побеждали. Так будет и сейчас. Мы идем вперед, и мы победим. Потому что наша победа - это идея Украины: быть сильной державой, иметь украинскую душу, быть свободной, демократической, зажиточной европейской страной. Национальной идее альтернативы нет».

На счету В.ЮЩЕНКО - уже 34 восхождения.