Появилось много социологических фирм под заказные опросы

Фонд «Демократические инициативы» будет проводить экзит-полы в первом и втором туре будущих президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор фонда Илько КУЧЕРИВ на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, уже традиционно будет создан консорциум, в который, кроме “Демократических инициатив”, войдут Киевский международный институт социологии и Фонд Разумкова.

И.КУЧЕРИВ напомнил, что профессор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО разработал методику проведения экзит-пола, которая использовалась на предыдущих президентских выборах.

В ходе проведения экзит-пола на будущих президентских выборах планируется опросить 20 тыс. респондентов на выходе с избирательных участков в 300 точках в Украине.

Бюджет проведения экзит-пола составит 200 тыс. дол. на два тура, и сейчас фонд “Демократические инициативы” собирает эти средства.

“Экзит-пол мы расцениваем уже как часть украинской политической культуры и надеемся, что и в дальнейшем будем радовать журналистов и избирателей данными о волеизъявлении граждан очень быстро, оперативно”, - сказал И.КУЧЕРИВ.

Также, по его словам, “Демократические инициативы” в ходе президентской кампании намерены разъяснить общественности принципы проведения социологических исследований. И.КУЧЕРИВ констатировал, что в Украине появилось очень много социологических фирм, которые делают непрофессиональные или заказные опросы, с чем и будет бороться возглавляемый им фонд.