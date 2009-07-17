Нардеп от НУ-НС: досрочные выборы стали маниакальной идей Президента

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ убежден в невозможности проведения одновременных досрочных выборов Президента и парламента.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявление главы государства Виктора ЮЩЕНКО о том, что он считает целесообразным провести досрочные выборы в парламент.

«Досрочные выборы в последнее время превратились в какую-то маниакальную идею Президента», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он отметил, что вчера после закрытия четвертой сессии Президент утратил даже теоретическую возможность распустить Верховную Раду.

«Потому эта его идея, к сожалению для него и к счастью для общества, реализована не будет», - сказал он.

Заместитель лидера фракции НУ-НС допустил, что эта идея была бы реализована только в результате достижения консенсуса между ключевыми политическими игроками, когда бы все политические силы, а не только Президент, захотели проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

«Но такого консенсуса нет, и поэтому голос Президента - это глас вопиющего в пустыне, который просто оторвался от реальности. В стране не будет досрочных выборов», - убежден Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, ближайшие выборы, которые могут состоятся в Украине, - это выборы Президента 17 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что считает целесообразным провести досрочные выборы в парламент при выполнении ряда условий, поскольку в настоящее время Верховная Рада недееспособна.