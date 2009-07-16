Партия регионов принялась чистить свои ряды

Политсовет Партии регионов принял решение досрочно лишить полномочий 7 депутатов Кировоградского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кировограде сообщил народный депутат, куратор области от Партии регионов Сергей ЛАРИН.

«Полномочия этих депутатов прекращены в связи с неподачей ими лично заявлений о вступлении во фракцию в Кировоградском горсовете», - заявил С.ЛАРИН.

По его словам, депутатских полномочий лишены Юрий ШАРОВ, Григорий ДРОК, Сергей ХИЛЬЧЕНКО, Олег ЛУНГУЛ, Виктория КАСЬЯНОВА, Виктор КУХАРЕНКО и Олег ГНИБИДЕНКО. одновременно политсовет решил исключить указанных лиц из партии.

Как заявил на пресс-конференции заместитель председателя Партии регионов Владимир ЯЦУБА, партия приняла политическое решение, а «юридически пусть этим занимаются суды и другие (избирательные комиссии - УНИАН)».

В.ЯЦУБА отметил, что процесс чистки рядов Партии регионов будет продолжаться. «Будем изучать ситуацию в районных организациях, наводить порядок, исключать приспособленцев», - подчеркнул он.

В Кировоградском горсовете 5-го созыва работают 75 депутатов, представляющие БЮТ (32 чел.), «Нашу Украину» (9), Партию регионов (10), Либеральную партию Украины (6), Народную партию (5), КПУ (5), СПУ (5). Три депутата - внефракционные.