В общий референдум Янукович добавит свои 5 копеек

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что референдум по политреформе не будет способствовать стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я считаю, что это мероприятие не даст возможности дальнейшей стабилизации политической ситуации в стране, он будет только разграничивать», - сказал премьер. Он также отметил, что, по его мнению, этот референдум может иметь лишь консультативный характер. «Но мы, если он будет инициирован, мы также будем инициировать и другие вопросы, чтобы они были включены в референдум. Какие – это будет определять коалиция политических сил, которые будут принимать в этом участие», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в обращении к украинскому народу по случаю Дня свободы выразил готовность продолжить наведение порядка в государстве, и с этой целью он инициирует продолжение конституционной реформы. По его словам, она поставит точку в конфликте полномочий и сделает демократический выбор граждан необратимым. ”Нам нужна Конституция свобод, которые реально выполняются. И если конституционный диалог политиков зайдет в тупик, я дам возможность людям сказать свое слово”, - сказал Президент.

23 ноября председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ заявил, что вопрос отмены конституционной реформы или ее принятия не может быть вопросом референдума. По его словам, “это абсолютно лишняя вещь”. А.МОРОЗ считает, что референдум может проводиться по отдельному вопросу, где народ четко и сознательно может дать ответ: да или нет. Он считает абсурдным вынесение на референдум содержания Конституции Украины.