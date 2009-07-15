В Киеве надеются, что посланник Обамы расставит все точки над «і»

Вице-президент США Джо БАЙДЕН будет находиться в Украине с визитом 20-22 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, планируются встречи Дж.БАЙДЕНА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

В то же время К.ЕЛИСЕЕВ не исключил, что Дж.БАЙДЕН встретится с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером “Фронта перемен” Арсением ЯЦЕНЮКОМ как потенциальными кандидатами на президентских выборах.

Также ожидается, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Планируется, что Дж.БАЙДЕН выступит перед представителями деловых кругов Украины.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, этот визит является важным сигналом со стороны США о поддержке курса Украины на евроатлантическую интеграцию и проведение широкомасштабных реформ.

“Мы надеемся, что этот визит расставит окончательно точки над “і” у тех людей, у которых еще есть сомнения относительно последовательной поддержки со стороны США курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Мы ожидаем, что во время визита будут даны однозначные сигналы в пользу того, что США поддерживают курс Украины на евроатлантическую интеграцию, а также, что никакая третья сторона не имеет права вето не выбор государством своей политики в области безопасности или в области сотрудничества с другими международными структурами и организациями”, - сказал он.

Кроме того, по его словам, украинская сторона ожидает, что в ходе визита будет еще раз подтверждена позиция Президента США Барака ОБАМЫ, что двери НАТО остаются открытыми для любых стран, прежде всего Украины, при условии выполнения определенных обязательств и проведения подготовительной работы.

К.ЕЛИСЕЕВ выразил надежду, что США в ходе визита Дж.БАЙДЕНА еще раз подтвердят принципы территориальной целостности и нерушимости границ Украины.

К.ЕЛИСЕЕВ также сообщил, что во время визита Дж.БАЙДЕНА будут обсуждаться вопросы подготовки возможной встречи президентов США и Украины в ближайшее время, не исключено, что уже осенью этого года.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос будущего визита в Украину госсекретаря США.

Он отметил, что Украина и США хотели бы значительно усилить и оптимизировать механизм двустороннего сотрудничества. “Мы должны эти механизмы не только оптимизировать, но и повысить их уровень и статус”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он сообщил, что в ходе визита вице-президента США будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, повышения уровня политического диалога, взаимодействия в области безопасности, вопросы торгово-экономических отношений, укрепления энергетической безопасности.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и взаимодействия на международной арене.

К.ЕЛИСЕЕВ также сообщил, что в настоящее время не планируется подписание двусторонних документов.