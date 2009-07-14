БЮТ в Раде намерен упираться до последнего

Если сегодня не будет открыто внеочередное заседание Верховной Рады, то фракция БЮТ будет инициировать проведение еще одного - в четверг, 16 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, 150 подписей депутатов фракции БЮТ уже собраны, и они будут переданы в Аппарат ВР.

А.КОЖЕМЯКИН выразил удивление тем, что фракция Партии регионов опять заблокировала работу ВР.

Он отметил, что вчера лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверил, что фракция будет голосовать за закон, касающийся выборов Президента.

«Но после выступления представителей Президента относительно того, что у главы государства остается какая-то возможность все же распускать Верховную Раду, позиция поменялась», - сказал он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, фракция БЮТ оставляет за собой право до 24 июля, которое якобы считается последним сроком возможного роспуска ВР, собрать еще пять внеочередных заседаний.

«Если они сегодня нам не дадут возможности открыть по нашей же инициативе заседание, то мы завтра уже зарегистрируем проект распоряжения и 150 подписей для проведения в четверг внеочередного заседания», - сказал он.

Первый заместитель лидера фракции БЮТ отметил, что коалиция пошла на все уступки и включила в повестку дня сегодняшнего заседания те вопросы, которые не вызывают споров. В частности, это законопроект относительно рекапитализации банков, изменения к закону о выборах Президента и законопроектах, касающихся Евро-2012.

Вместо этого, добавил он, регионалы продолжают настаивать, чтобы рассматривались вопросы и относительно социальных стандартов. При этом, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, они требуют, чтобы было положительное голосование.