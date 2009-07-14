Кравчук: кризис в Украине предотвратила Тимошенко

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК уверен, что экономический кризис в Украине предотвратила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее команда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на съезде ВО «Батьківщина» по случаю 10-летия партии.

Л.КРАВЧУК отметил, что сейчас в Украине есть два лагеря политиков. Один из них – это правительство, которое работает на преодоление кризиса и которое возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО, а второй состоит как из представителей власти, так и представителей оппозиции, и этот лагерь, по словам Л.КРАВЧУКА, не знает, что ему делать.

Как сказал Л.КРАВЧУК, “они обвиняют правительство, чтобы заявить о себе негативом, потому что позитивом не могут».

Он заявил, что «кризис сегодня предотвратила в Украине Юлия ТИМОШЕНКО и ее команда».

Вместе с тем он подверг критике действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО. По словам Л.КРАВЧУКА, после своего прихода на президентский пост В.ЮЩЕНКО “разрушил власть и повалил статус Президента”.

Л.КРАВЧУК подчеркнул, что пока украинцы не очистят власть от недостойных людей, никакие изменения к Конституции не помогут.

Он добавил, что сегодняшним политикам должно быть стыдно. По его словам, “мы должны перейти в плоскость нравственности, поскольку другие аргументы уже не действуют”.