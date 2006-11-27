Ющенко раскритиковал намерения Азарова в отношении ”Укрнафты”

Первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что необходимо заставить «Укрнафту» продавать газ населению. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против такого административного давления.

Как заявил Н.АЗАРОВ, комментируя сегодня журналистам ветирование Президентом Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (относительно особенностей управления акционерными обществами нефтегазового комплекса)», которым предусматривается снижение кворума для проведения собрания акционеров с 60% до 50%, власти „должны удешевить газ для населения и заставить «Укрнафту» поставлять ему те 4,5 млрд. кубометра газа, которые она добывает». Он также отметил, что государственная компания должна выполнять поручения правительства, но ввиду отсутствия соответствующего законодательного регулирования, этого не делает.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Президент в своем заключительном слове на встрече с промышленниками и предпринимателями заявил, что негативно воспринял сказанное Н.АЗАРОВЫМ относительно намерения «заставить «Укрнафту» поставлять газ населению.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что указанное предприятие является равноправным участником экономических отношений и должно пользоваться одинаковыми правами с остальными субъектами хозяйствования. «Меня настораживают реплики - чтобы заставить «Укрнафту» раздавать нефть и газ населению. Пожалуйста, если правительство хочет быть щедрым, то пусть через бюджет компенсирует (разницу цены газа для промышленных потребителей и населения - УНИАН), и она будет давать его, куда вы скажете. Она – субъект конкурентного рынка, и она должна работать в тех условиях, в которых работает бизнес в нефтяной и газовой сфере. «Укрнафта» - это не Пенсионный фонд, «Укрнафта» - это не фонд социальной поддержки. «Укрнафта» готова всю прибыль, которую она получает, передать в бюджет через специальный механизм, но пусть она работает в конкурентных условиях, и эти налоги перенаправляйте через бюджет куда хотите», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. председатель правления ОАО «Укрнафта» Игорь ПАЛИЦА заявил, что компания готова реализовывать весь природный газ собственной добычи «так, как решит правительство».

«Мы готовы, согласны и хотим продавать газ так, как решит правительство - на аукционах, или это будут прямые договора с предприятиями по газообеспечению… Мы будем выполнять все решения правительства», - заявил И.ПАЛИЦА.

При этом он добавил: «Единственное, что хотелось бы, чтобы при этом были учтены расчеты по себестоимости добычи газа в компании, которые подтверждены всеми проверками КРУ и налоговой, и компании не наносился прямой убыток по продаже этого газа».

27 сентября т.г. «Укрнафта» впервые реализовала товарный горючий природный газ для нужд населения на специализированном аукционе на бирже.