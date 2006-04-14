Госдума ничего не знает о RosUkrEnergo

На рассмотрение Государственной думы России 13 апреля внесен проект парламентского запроса на имя Генпрокурора РФ Владимира УСТИНОВА о прокурорской проверке договора Газпрома с RosUkrEnergo, сообщает РИА «Новости».

"Учитывая значимость данного вопроса и факт нарушения норм законодательства, выразившийся в нарушении прав депутатов Госдумы на информацию, просим Вас провести по данному факту прокурорскую проверку, истребовать из ОАО Газпром текст договора с RosUkrEnergo, запросить информацию об учредителях Raiffeisen Investment AG и представить по итогам проверки данные сведения в адрес Государственной Думы", - говорится в проекте запроса.

Автор проекта Олег ШЕИН сказал, что парламентский запрос должен быть рассмотрен на следующей неделе. "Думаю, шансы на его прохождение есть", - сказал он.

В то же время в Госдуму поступили ответы МИД, ФСБ, Торгово-промышленной палаты и Газпрома на запрос по RosUkrEnergo.

Депутаты в январе дали поручение комитету по собственности запросить информацию о том, кто является собственниками RosUkrEnergo, и копии договоров этой компании с Газпромом, в соответствии с которыми RosUkrEnergo будет осуществлять деятельность по экспорту российского газа на Украину.

Поручение давалось по предложению представителя фракции "Родина" О.ШЕИНА.

В ответе МИД РФ говорится, что российского посольство в Берне направило запрос в связи с обращением из Госдумы в компетентные органы Швейцарии.

По результатам запроса получена следующая информация: "Компания RosUkrEnergo AG зарегистрирована в торговом реестре швейцарского кантона Цуг 22 июля 2004 года. Акционерами компании на паритетной основе являются Газпромбанк и Raiffeisen Investment AG. Уставный капитал - 100 тысяч швейцарских франков. Заявленные цели деятельности - торговля сырьевыми товарами в энергетическом секторе".

В МИД отметили, что сведения о лицах, интересы которых представляет в качестве номинального держателя акций австрийская Raiffeisen Investment AG, получить не удалось, так как их раскрытие противоречит швейцарскому законодательству.

В ответе Газпрома за подписью заместителя председателя правления Александра РЯЗАНОВА уточняется, что соучредителями RosUkrEnergo с равными долями в уставном капитале (по 50%) являются Arosgas Beteiligungs holding AG и Centragas Beteiligungs holding AG.

"Компания Arosgas Beteiligungs holding AG создана в соответствии с законодательством Австрийской Республики аффилированной структурой АБ Газпромбанк (ЗАО)", - говорится в документе.

Контрольным пакетом акций Газпромбанка владеет Газпром.

"По имеющимся сведениям, Centragas Beteiligungs holding AG является аффилированной компанией Raiffeisen Investment AG, 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffeisen Zentralbank Osterreicht AG. Информацией о том, что компания Raiffeisen Investment AG выступает в качестве номинального держателя и о лицах, интересы которых она представляет, Газпром не располагает", - говорится в ответе.

При этом в Газпроме отметили, что не имеют возможности предоставить копии договоров с RosUkrEnergo, поскольку они содержат сведения, составляющие коммерческую тайну.

Как ранее сообщала пресс-служба Газпрома, 26 февраля Совет директоров Газпрома согласовал приобретение у дочерней структуры Газпромбанка 50% акций RosUkrEnergo AG.

В ответе Федеральной службы безопасности РФ говорится, что RosUkrEnergo, по имеющимся у ФСБ данным, в России не аккредитована и официального представительства не имеет, в связи с чем сведениями о ее собственниках ФСБ не располагает.

В Торгово-промышленной палате сообщили, что RosUkrEnergo и Raiffeisen Investment AG при ТПП России не аккредитовывались. "Какими-либо сведениями в отношении этих юридических лиц не располагаем", - говорится в ответе ТПП.

Во фракции "Родина", несмотря на полученные ответы, все же хотят узнать подробности договора Газпрома с RosUkrEnergo.