Партии регионов выгодно оставаться в оппозиции

Большинство политических экспертов считают, что Партии регионов выгодно находиться в оппозиции к власти. Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что вчера руководитель юридического департамента «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ заявил, что коалиция для создания парламентского большинства будет состоять только из трех сил – «Нашей Украины», СПУ и БЮТ.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Что будет делать Партия регионов в оппозиции?».

Так, по мнению директора Института национальных стратегий Костя БОНДАРЕНКО, еще неизвестно будет ли Партия регионов в оппозиции. „Я думаю, то, что говорит ЗВАРИЧ или БЕССМЕРТНЫЙ, – еще не истина в последней инстанции. Пока любые разговоры о коалиции – это гадание на кофейной гуще или разговоры о том, есть ли жизнь на Марсе. Поэтому я не думаю, что нужно всерьез рассматривать перспективы именно такого варианта коалиции. В любом случае не следует забывать, что Роман ЗВАРИЧ и Роман БЕССМЕРТНЫЙ составляют партию войны в окружении Виктора ЮЩЕНКО, и любые их заявления следует рассматривать под этим углом зрения”, - сказал эксперт.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО также считает нерешенным вопрос о пребывании Партии регионов в оппозиции. „Во-первых, я считаю, что не снят вопрос о том, кто в оппозиции – «помаранчевая коалиция» или коммунисты и Партия регионов. Этот вопрос еще не решен, и мы не можем это обсуждать”, - сказал он.

По мнению политолога, “все зависит от степени готовности бороться за власть и защищать свое представительство. Если их устроит решение экономических проблем, то любой Кабмин, конечно же, будет предпочитать не ссориться с «донецкими». А если же они будут политической силой, тогда им придется абсолютно серьезно быть квалифицированной оппозицией, а это в десять раз тяжелее, чем просто выиграть выборы у себя в Донецке и еще в восьми регионах”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что „на данный момент Партии регионов даже выгоднее оказаться в оппозиции, чем у власти”. Он отметил, что “электорат пока еще не очень воспринимает идею большой коалиции, поэтому образование немедленного союза с «Нашей Украиной» пока еще выглядит преждевременным”.

По мнению О.ДОНИЯ, “стартовые оппозиционные позиции Партии регионов будут очень сильны. Во-первых, очень мощные фракции в местных советах, к которым постепенно будет переходить власть на местах. Во-вторых, под угрозой отправления в отставку двумя третями голосов неприемлемых губернаторов, Президент вынужден будет в подконтрольных регионах и областях ставить либо внепартийных протеже, либо даже умеренных представителей Партии регионов. В-третьих, в парламенте «регионалы» получат трибуну в виде руководства несколькими комитетами”.

“А через год может быть разыгран сценарий, в котором заинтересована часть президентской среды. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО будут пытаться дискредитировать. После этого коалиция может распасться и следующая будет выступать уже в формате «Наша Украина»-СПУ-Партия регионов. За год может и более благосклонно отнестись к этому общественное мнение”, - сказал О.ДОНИЙ.

В свою очередь директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛЕНКОВИЧ также считает, что Партии регионов выгодно быть в оппозиции к Коалиции демократических сил. „Я думаю, что для Партии регионов находиться в оппозиции намного выгоднее, чем входить в большую коалицию, потому что в таком случае она может готовиться и создавать настоящую партию. Сейчас это просто клан, или бизнес-проект, и ей необходимо работать над собой”, - сказал эксперт.

По его мнению, Партии регионов будет удобнее в оппозиции, чтобы «не отступая от тех ценностей, которые она защищала на выборах, все-таки пытаться провести нужные законопроекты, или, по крайней мере, ставить в сложные ситуации власть, которая будет вынуждена от этих законопроектов либо отказываться, либо отмежевываться”. В.МАЛЕНКОВИЧ уточнил, что имеет в виду и проекты относительно языка, и относительно НАТО, и целый ряд других программных принципов по расширению прав регионов. “То есть, у нее есть большое поле для деятельности, они вместе с коммунистами будут иметь 207 голосов, и у них есть возможность ждать то время, когда власть поменяется, а они контролируют большую часть экономики”, - сказал политолог. По его мнению, более “уместным был бы вопрос, как малая коалиция собирается управлять страной, не подключая ту силу, которая контролирует значительную часть экономики страны”.

В то же время президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что Партия регионов никогда не станет настоящей оппозицией к власти. „Партия регионов, хотя она и заявляет, что может перейти в жесткую оппозицию, никогда не станет оппозицией к правительству и Президенту”, - считает он. По мнению эксперта, “большой бизнес, по своей социальной функции, не может быть оппозицией к власти, если не стоит вопрос о коренной смене власти. Поэтому бизнес будет требовать от руководства Партии регионов, чтобы позволили такую себе «мягкую» оппозицию. То есть отдельные представители Партии регионов могут поддерживать те или другие инициативы большинства в парламенте и правительстве”.

В свою очередь президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что Партия регионов будет достаточно мощной оппозицией. По его словам, “первое, что сделает Партия регионов в статусе оппозиционной силы, – это институционно, законодательно обеспечит свою деятельность”. Эксперт убежден, что на большинство инициатив законодательных проектов правящей коалиции у Партии регионов будут свои версии и не исключил, что “Партия регионов будет использовать механизм публичной дискуссии формирования общественного мнения в пользу своих предложений: например, бюджетная резолюция 2007, антикризисная политика, связанная с угрозами дестабилизации энергетического рынка на осень, вопросы, связанные с безработицей, которая будет расти, судя по тем тенденциям, которые сейчас разворачиваются в промышленности и т. д.”.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, “Партия регионов не просто будет позиционироваться как оппозиция, а будет формировать оппозиционный альянс. Не исключено, что это будут коммунисты в парламенте и, возможно, будут внепарламентские политические объединения. Это необходимо Партии регионов для того, чтобы укрепить свои позиции в тех регионах, где она и так представлена в органах местного самоуправления как реальная правящая сила, а внепарламентские союзы обеспечат дополнительную общественную поддержку”.

Политолог также считает, что “у Партии регионов могут появиться серьезные аргументы относительно переговоров о возможности изменения коалиции уже до конца года, когда будут более острыми экономические и социальные проблемы”. “Я не исключаю, что тактически это будет выглядеть таким образом: сейчас Партия регионов идет в оппозицию – создает парламентские и внепарламентские форматы, выступает с пакетом инициатив, и в случае, если действительно новая, «неопомаранчевая» коалиция не справляется с социально-экономической ситуацией, то она будет нести за это политическую ответственность. И тогда Партия регионов опять выступит с альтернативами в плане коалиции, в плане состава правительства, до конца года. Все будет зависеть, во-первых, от позиции Президента, а во-вторых, от готовности помаранчевых сил работать в таких условиях, и от того, как общество будет воспринимать это развитие событий. Пока еще общество спокойно, но это пока еще”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.