Ющенко: военные должны жить дружно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость дружеских отношений между флотами Украины и России, которые базируются в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства заявил в воскресенье на пресс-конференции в Севастополе.

По его словам, «конечно, хотелось бы, чтобы отношения между двумя флотами меньше политизировались». По убеждению Президента, «военные должны жить дружно. Рано или поздно, такие отношения будут».

«Как Президент, я делаю все для того, чтобы такие отношения были», - отметил В.ЮЩЕНКО и заверил, что он и в дальнейшем будет делать все, чтобы украинско-российские отношения были открытыми, добрососедскими, честными и справедливыми.

«У нас нет интереса, или задач у нашей политики, которые бы ставили определенные некорректные позиции по отношению к интересам нашего великого соседа - братского российского народа. Ни одного проекта», - заверил Глава государства.

В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, «украинский флот на Черном море будет иметь одну перспективу: только развития, только усиление своего оснащения, усиления своей боевой подготовки». «Потому что Украина - морское государство. Мы хотим утвердить себя в этом статусе. Безусловно, на военно-морской флот возлагается большая миссия обеспечения обороноспособности страны. Второго варианта нет: украинский флот в Севастополе будет иметь движение в одну сторону: с каждым годом он будет укрепляться», - сказал Президент.

По его словам, сегодня ВМС насчитывают 15 тысяч украинских моряков, «это больше, чем российская часть военно-морского флота».

«Вы знаете о концепции, принятой Министерством обороны, которая рассматривалась на СНБО о развитии военно-морского флота, и, в частности, о перестройке военных кораблей. Наша цель - оснастить украинский флот самыми современными кораблями и вооружением. Это общенациональная задача. Это задача нашей безопасности, это вопрос нашей оборонной политики», - прибавил В.ЮЩЕНКО.