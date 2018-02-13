Саакашвили попытается вернуться в Украину, поскольку там его единственная надежда остаться на арене истории - западные эксперты

По мнению экспертов, поспешная депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании в Украине. А Порошенко, которого критикуют за сворачивание реформ, хочет убрать оппонента.

Выдворение из Украины Михеила Саакашвили указывает на то, что Порошенко готов пожертвовать международным имиджем Украины ради достижения собственных политических целей. Об этом аналитическому центру Atlantic Council заявил международный обозреватель Михаил Боцюркив, бывший глава пресс-офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Читайте такжеСаакашвили не будет просить политического убежища в ПольшеAtlantic Council публикует развернутые комментарии по поводу выдворения из Украины оппозиционного политика, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, передает Голос Америки.

"Поспешная депортация сигнализирует о начале президентской избирательной кампании в Украине. Очевидно, что Порошенко, которого критикуют за сворачивание реформ, хочет любой ценой убрать со сцены харизматичного оппонента... Сегодняшние события не обещают хорошего оппозиции, потому что указывают, что Администрация Порошенко готова играть жестко и ставить свои собственные интересы выше имиджа страны", - приводятся там слова Боцюркива.

Между тем американский политолог Адриан Каратницкий рассказал Atlantic Council, что не считает историю с Саакашвили завершенной для Украины. "Очевидно, что карьераСаакашвили стремительно сходит на нет. Бывший президент Грузии продолжает мечтать о новых революциях, которые поднимут его наверх. Но его быстрый упадок является следствием неверного толкования плюралистической по сути политики в Украине, где народ иногда поддерживает популистов, но никогда до конца не доверяет своим лидерам и не поклоняется им как идолам. Судьба Саакашвили парадоксальным образом указывает на успех революций, которые он помогал организовывать. Они явили миру прочные гражданские общества в Грузии и Украине и отдалили политический дискурс дальше от улицы в сферу технических экспертов, медиа, институтов и политической борьбы - которые являются главными инструментами изменений в демократических обществах. Впрочем, учитывая энергию и харизму Саакашвили, его нельзя сбрасывать со счета", - считает Каратницкий.

Ситуация с Саакашвили показала, что в Украине отсутствует верховенство права, считает Даен Фрэнсис, исследователь аналитического центра Atlantic Council. "Сага Саакашвили началась, когда Порошенко своей имперской прихотью десантировал его в Украину, предоставив ему важную работу, а потом предоставил ему гражданство. За считанные месяцы Саакашвили подал в отставку и обвинил Порошенко в коррупции и выступил против него...Как выводы? Порошенко то проявляет милость, то избавляет от нее, чтобы заставить несогласных молчать. Суды отвергли международное право, когда не предоставили Саакашвили статус беженца за то, что он является политическим врагом. Такие злоупотребления - в куче с другими - указывают, что в Украине до сих пор не существует верховенства права. Там правит олигархия", - считает она.

Украина сама себе нанесла раны, считает Питер Дикинсон, издатель журнала Business Ukraine. "Внешние наблюдатели (за ситуацией вокруг Саакашвили - ред.) усматривают, что в Украине царит беззаконие и хаос. Последний эпизод этой комедии ошибок с авторитарным привкусом - силовые меры в отношении Саакашвили. Поскольку он довольно заметное на международной арене лицо, Украине гарантирован негативный Пи-Ар, а ему - места на первых полосах СМИ. В будущем он, вероятно, постарается вернуться к украинской политике, поскольку там его единственная надежда остаться на арене истории. Он еще молод, чтобы взяться за академическую работу и попытается любым способом вернуться в Украину", - считает Дикинсон.