Полгода скитаний: приключения Саакашвили в Украине от прорыва до реадмиссии

Прекращение «дружбы» президента Украины Петра Порошенко с Михаилом Саакашвили с самого начала выглядело плохо, было обставлено плохо и не предвещало ничего хорошего всем персонажам в будущем. При внимательном изучении хронологии событий можно сделать неприятные выводы: ошибки Банковой начались не с лишением Саакашвили гражданства, а еще с предоставлением оного. Посудите сами – не раздавай Порошенко украинский паспорт иностранным легионерам направо и налево «по упрощенной процедуре», потому что, по его мнению, на тот момент имелась такая политическая целесообразность, не пришлось бы «краснеть» за сбежавшего из Кабмина Абромавичуса и не надо было бы лишать Михо гражданства Украины за «недостоверные данные» в анкете.

Как бы там ни было, после боя кулаками не машут. В конце июля прошлого года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины для Саакашвили. А уже в начале сентября в Минюсте заявили, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, задержании и экстрадиции своего бывшего президента. По данным грузинской прокуратуры, в отношении Саакашвили – фигуранта четырех уголовных дел – местный суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Все эти «новости» застали Михо за пределами Украины, в Европе. 11 сентября Саакашвили с соратниками устроили на границе Украины и Польши настоящий квест – «Прорыв». Удачное, хотя и незаконное пересечение границы, принесло Саакашвили как плюсы, так и минусы. Плюсы – Михо сумел мобилизовать сторонников среди простых украинцев, продемонстрировал их протестные возможности и, как следствие, обрел нескольких покровителей, готовых вкладывать средства в раскачку улицы. Минусы – позиционируя себя как единственного, реально гонимого властью, оппозиционера, Саакашвили растерял своих временных и не очень союзников из других украинских оппозиций. Этому способствовали также наглость и легкость, с которыми Михо нарушил украинские законы, прорываясь через границу. Другими словами, так ли стране нужен лидер, который плевал на законы этой страны? Наконец, еще один минус – по факту незаконного пересечения границы полиция открыла уголовное дело. А генпрокурор Юрий Луценко пообещал привлечь к ответственности организаторов вышеупомянутого квеста.

Уже в конце сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс гривен. В конце октября Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

В этот же день, 24 октября, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца, а Михо не обратился в суд, чтобы опротестовать такое решение. «Поэтому сейчас он апатрид без специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию», - сказал глава ГПУ.

Впрочем, сам Саакашвили в октябре опроверг заявление Луценко, мол, не получал от миграционной службы никаких документов о своем якобы новом статусе. А уже в конце ноября сообщил: «Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продолжении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца».

Следующим этапом этого странного противостояния между когда-то друзьями Порошенко и Саакашвили стало обвинение последнего в организации акций протеста с целью захвата власти в Украине. Для достоверности этих обвинений генпрокурор в начале декабря даже продемонстрировал в Верховной Раде записи разговоров Михо с младоолигархом времен Януковича Сергеем Курченко, свидетельствующих о том, что деньги на михомарши появлялись не из «тумбочки».

«После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили, был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко. Сейчас вниманию всех поклонников борца за «независимость Украины» личный разговор Саакашвили и Курченко», - заявил Луценко перед демонстрацией соответствующих оперативных записей.

После неудачного задержания Саакашвили (хотя с крыши его снять и удалось) 5 декабря, Генпрокуратура объявила его в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256). «Мы не подозреваем Михеила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», – пояснил Луценко.

После этого прокуратура потребовала в Печерском суде меру пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного ареста. Но суд отказался удовлетворить это ходатайство. В апелляционной инстанции рассмотрение этого вопроса переносилось четыре раза. Только 26 января Апелляционный суд Киева установил для Саакашвили меру пресечения – ночной домашний арест, а также возложил на него дополнительные процессуальные обязанности: являться к прокурору, к следователю или в суд по требованию, и не покидать пределов Киева без разрешения прокурора.

Впрочем, выполнить эти требования Михо не смог не по своей воле. 12 февраля он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева, и, не успев опомниться, уже летел на неизвестном чартере в Польшу. Более чем странную ситуацию прокомментировали в Государственной пограничной службе Украины. Мол, учитывая решения украинских судов по факту незаконного пересечения украинской границы, Саакашвили находился в Украине незаконно. «А потому, с соблюдением всех юридических формальностей, был возвращен в страну, из которой прибыл, нарушая отечественное законодательство», - заявил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

В Польше это заявление подтвердили. «Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительным», - отметили в пограничном ведомстве Польши.

При этом, севшая в лужу Генеральная прокуратура Украины поспешила сообщить, что действия Госпогранслужбы по выдворению Саакашвили из Украины стали для ведомства полной неожиданностью. А расследования дел в отношении Михо будут продолжаться. Правда, каким образом это будет происходить, в ГПУ еще не определились.

С другой стороны, возвращения в Украину может потребовать сам Саакашвили. Ведь суд, рассматривающий его иск к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении украинского гражданства, все еще продолжается. На сегодняшний день известно, что в этом судебном заседании Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины, объявлен перерыв до 16 февраля.

В этом контексте любопытно, что согласно соглашения с ЕС о реадмиссии, у Польши есть три месяца, чтобы вернуть Саакашвили в Украину. И Украина не имеет права в этом отказать.

УНИАН связался с Михаилом Саакашвили, когда он уже находился в Варшаве. Однако лидер «Движения новых сил» попросил перезвонить и… пропал.

Вероятно, следующим актом этой затянувшейся пьесы будет его пресс-конференция, анонсированная на 14-00 по киевскому времени.

УНИАН