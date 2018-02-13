Расследование против Саакашвили будет продолжаться несмотря на его выдворение из Украины - ГПУ

В Генпрокуратуре заверяют, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью.

Расследование дел в отношении лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили будет продолжаться несмотря на его выдворение из Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует Саакашвили.

По ее словам, операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для Генеральной прокуратуры неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

При этом Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствам в отношении Саакашвили не закрыты, они будут продолжаться и дальше.

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На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что сегодня еще не может сказать, однако завтра ГПУ «определится с решением этой проблемы».

Как сообщал УНИАН, завтра, 13 февраля, Саакашвили должны были допросить в качестве свидетеля обвинения по делу об убийстве 48 участников Майдана в Киеве 20 февраля 2014 года. Он должен был опровергнуть заявления защитников экс-«беркутовцев» о том, что в этот день в центре столицы действовали грузинские снайперы, которые убивали как правоохранителей, так и участников Революции достоинства.

В понедельник, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращено в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.

В дальнейшем в Государственной миграционной службе Украины заявили, что лидера партии «Движение новых сил» передали в Польшу по процедуре реадмиссии.