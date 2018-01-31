В Киеве суд вызовет Саакашвили на допрос по делу экс-"беркутовцев"

Бывший председатель Одесской ОГА обратился к прокурорам по делу с просьбой допросить его в качестве свидетеля.

Коллегия судей Святошинского районного суда на заседании 13 февраля допросит в качестве свидетеля по делу экс-”беркутовцев” бывшего главу Одесской Областной государственной администрации, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании прокурор Роман Псюк обратился к суду с ходатайством изменить порядок судебного следствия и допросить на заседании 13 февраля Саакашвили.

Псюк добавил, что с соответствующим обращением о своем допросе, Саакашвили обратился в прокуратуру.

Сторона защиты принципиально не возражала против этого ходатайства, однако заявила, что оно преждевременное и Саакашвили должен быть допрошен после того, как состоится допрос двух граждан Грузии, которые, по версии защиты, должны рассказать о том, что по участникам Революции Достоинства и правоохранителей стреляли неизвестные из здания консерватории 20 февраля 2014 года.

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Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и назначил допрос Саакашвили на 13:00 13 февраля.

Прокурор по данному делу Янис Симонов рассказал журналистам, для чего нужен допрос Саакашвили: “В конце прошлого года в суде был решен вопрос о допросе двух граждан Грузии, которые якобы сообщали в итальянском репортаже о фактах убийства на Майдане 20 февраля 2014 года. В связи с этим Департаментом спецрасследований был допрошен бывший президент Грузии Саакашвили относительно обстоятельств этого итальянского видео и вообще о так называемых грузинских снайперах, о которых заявляла сторона защиты. В связи с тем, что информация Саакашвили полностью опровергает положение итальянского видео, мы хотим допросить его в качестве свидетеля”.

Также Симонов рассказал, что сначала допросить Саакашвили было инициативой прокуроров для того, чтобы проверить факты, изложенные в итальянском фильме, но впоследствии Саакашвили сам вызвался выступить в суде и дать пояснения.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2017 адвокаты пятерых экс- "беркутовцев" подали в суд ходатайство о допросе двух граждан Грузии Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили относительно убийств на Майдане 20 февраля 2014 года.

По мнению защиты, указанные граждане Грузии могут дать показания о том, что по митингующим и правоохранителям велся огонь из зданий Национальной музыкальной академии и гостиницы «Украина».

Против допроса этих граждан выступила адвокат потерпевших Евгения Закревская. Она считает, что адвокаты экс- «беркутовцев» пытаются создать искусственные доказательства невиновности своих подзащитных.

Адвокат выразила сомнение в том, что эти двое граждан Грузии вообще находились в Украине во время событий Революции достоинства.

По словам Закревской, в итальянском документальном фильме, в котором Нергадзе и Ревазишвили фигурируют как очевидцы событий, они называют Михеила Саакашвили президентом Грузии в 2013 году в то время, когда он уже не был действующим президентом. Также они путают даты и события периода Революции достоинства и показывают документы с грамматическими ошибками, добавила адвокат.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".