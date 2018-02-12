Очевидцы о задержании Саакашвили: увезли в неизвестном направлении люди в камуфляже и балаклавах

16:07, 12 февраля 2018
Политика
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Саакашвили задержали в столице / фото УНИАН

Об этом журналистам сообщили очевидцы событий.

Один из них продемонстрировал запись на своем мобильном телефоне, на котором видно, как возле ресторана остановились три белых микроавтобуса Volkswagen, из них вышли люди в балаклавах и в спецуниформе, задержали Саакашвили, посадили его в один из микроавтобусов и увезли в неизвестном направлении.

Соратники Саакашвили заявляют, что узнали некоторых из задержавших Саакашвили. Они утверждают, что это сотрудники Управления государственной охраны, которые в прошлую пятницу уже пытались задержать Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: «Михеила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» (переулок Музейный, 10): три буса «Фольксваген», номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!». Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не причастны к задержанию Саакашвили. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на вопрос УНИАН, принимали ли участие представители ГПСУ в задержании Саакашвили, ответил: «Пока не могу сказать. У меня нет информации».

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