Очевидцы о задержании Саакашвили: увезли в неизвестном направлении люди в камуфляже и балаклавах

Соратники утверждают, что это сотрудники УГО.

Лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, о задержании которого сообщил его соратник Давид Сакварелидзе, увезли в неизвестном направлении люди в камуфляже и балаклавах.

Об этом журналистам сообщили очевидцы событий.

Один из них продемонстрировал запись на своем мобильном телефоне, на котором видно, как возле ресторана остановились три белых микроавтобуса Volkswagen, из них вышли люди в балаклавах и в спецуниформе, задержали Саакашвили, посадили его в один из микроавтобусов и увезли в неизвестном направлении.

Соратники Саакашвили заявляют, что узнали некоторых из задержавших Саакашвили. Они утверждают, что это сотрудники Управления государственной охраны, которые в прошлую пятницу уже пытались задержать Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: «Михеила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» (переулок Музейный, 10): три буса «Фольксваген», номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!». Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не причастны к задержанию Саакашвили. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на вопрос УНИАН, принимали ли участие представители ГПСУ в задержании Саакашвили, ответил: «Пока не могу сказать. У меня нет информации».