Левочкин просил деньги у украинских олигархов для Манафорта - СМИ

Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко.

Заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин просил у украинских олигархов деньги для бывшего политтехнолога и советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Об этом "Громадському" рассказал журналист Фрэнк Фоер, который ранее опубликовал расследование в The Atlantic о Манафорте.

"Манафорт мог обратиться к Сергею Левочкину, а тот - к Януковичу, и сказать: Манафорт хочет 10 миллионов долларов. Янукович отвечал: ладно, дай ему эти 10 миллионов. Тогда Левочкин обращался к ряду украинских олигархов и говорил: ты должен дать миллион долларов", - рассказал журналист.

При этом Фоер отмечает, что некоторые суммы поступили от российского олигарха Олега Дерипаски, но большинство - именно из Украины.

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Как утверждает журналист со ссылкой на собственные источники, Левочкин получал свою часть, то есть маржу за то, что собирал эти деньги от имени Манафорта.

"Громадське" отмечает, что обратилось за комментарием к Левочкину с вопросом, действительно ли он просил деньги у олигархов для Манафорта и оставлял часть себе, но на момент публикации не получил ответа.

Кроме Левочкина, Манафорт был знаком с Ринатом Ахметовым. По информации журналиста, Манафорта с Ахметовым познакомил Олег Дерипаска во время Оранжевой революции.

"Ахметов помог связать Манафорта с Януковичем. Когда тот находился в Чехии сразу после Оранжевой революции, команда Манафорта приехала встретиться с ним. Они наладили сотрудничество. Когда Януковичу понадобилось лицо, которому он бы мог довериться, он обратился к Полу Манафорту", - рассказал Фоер.

По его словам, Манафорт искал способ создать лучшую визуальную картинку всего, что касалось лишения свободы Тимошенко. Это была одна из его основных целей.

"Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера", - пояснил журналист.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Манафорт и Гейтс перечислили миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, в Сент-Винсенте, на Гренадинах и на Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.

Только обвинение в сговоре с целью отмывания средств влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы. Манафорт и Гейтс 2 ноября 2017 явились в суд в Вашингтоне. Они находятся под домашним арестом с определенными размерами залога в сумме 10 млн долларов и 5 млн долларов соответственно. В судебном решении отмечается, что они не должны вносить залог, если только не нарушат требование являться в суд или другие требования.