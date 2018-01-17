Судебное разбирательство по делу Манафорта начнется не раньше сентября - СМИ

Судебное разбирательство по делу бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса начнется не раньше сентября.

Об этом сообщает Politico.

"Уголовное производство в отношении бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, вероятно, начнется не раньше сентября, после того как федеральный судья во вторник отклонила обращение офиса специального прокурора Роберта Мюллера начать судебное разбирательство в мае", - сообщает издание.

Судья окружного суда в Вашингтоне Эми Берман Джексон отметила, что несмотря на то, что стороне защиты были переданы сотни тысяч документов и электронных файлов, невозможно рассчитывать на то, что процессуальные действия в суде начнутся 14 мая, как это предложили на прошлой неделе прокуроры.

"Я не совсем уверена, когда может быть дата судебного разбирательства", - сказала судья.

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"Я не возражаю относительно судебного разбирательства в сентябре или октябре ... Я не хочу такой ситуации, когда мы будем вынуждены это продолжать. Мы должны иметь настоящую дату судебного разбирательства", - отметила Джексон.

Как сказал на судебном заседании прокурор Грег Андрес, команда специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера ожидает, что ей понадобится около трех недель, чтобы представить дело против Манафорта и его бизнес-партнера Гейтса, в котором среди прочего содержатся обвинения по отмыванию средств и отсутствию регистрации как иностранного агента в связи с работой на правительство Украины и одну из украинских политических партий.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Манафорт и Гейтс перечислили миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, в Сент-Винсенте, на Гренадинах и на Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.

Только обвинение в сговоре с целью отмывания средств влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы. Манафорт и Гейтс 2 ноября 2017 явились в суд в Вашингтоне. Они находятся под домашним арестом с определенными размерами залога в сумме 10 млн долларов и 5 млн долларов соответственно. В судебном решении отмечается, что они не должны вносить залог, если только не нарушат требование являться в суд или другие требования.