Суд в США оставил Манафорта и Гейтса под домашним арестом

Суд отказал бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу в освобождении из-под домашнего ареста. Как сообщает The Washington Post, соответствующее решение объявила судья Эми Берман Джексон во время слушаний в понедельник.

Судья также подчеркнула, что она склонна освободить подозреваемых из-под домашнего ареста, но рассматривает возможность заставить мужчин воздерживаться от использования транспортных средств, соблюдать комендантский час и находиться под электронным GPS-мониторингом.

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Кроме того, Джексон подчеркнула, что не будет принимать решение о залоге двум обвиняемым, пока не получит больше информации относительно их финансового положения. Судья также добавила, что при любых обстоятельствах не позволит подозреваемым выезжать за границу.

Как сообщал УНИАН, в обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, которые были открыты ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсент и Гренадины и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно ложно сообщая в собственных налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.