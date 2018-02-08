Экс-замглавы ГПСУ воспроизвел хронологию вторжения войск РФ в Крым

На заседании суда по делу о госизмене Виктора Януковича бывший первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Павел Шишолин рассказал, как россияне в Крыму захватывали пограничные объекты.

С 26 февраля 2014 года украинские пограничники в Крыму не могли получить помощь от республиканских управлений СБУ и МВД, потому что их сотрудники перешли на сторону врага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин как свидетель сообщил на заседании Оболонского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем.

По словам Шишолина, от руководства Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы и из других источников он получил информацию, что, начиная с 20 февраля, началось осложнение общей ситуации в Крыму, о создании так называемых "отрядов самообороны", о захвате ВС АРК, военных объектов Вооруженных сил Украины, административных зданий.

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Шишолин сообщил, что первый факт нарушения госграницы российскими войсками зафиксирован 28 февраля. Тогда пост технического наблюдения в аэропорту «Бельбек» зафиксировал приземление 10 вертолетов, о трех из которых российская сторона заявила, а о 7 - нет, нарушив соглашение о базировании Черноморского флота РФ в Крыму.

Второе массовое нарушение воздушной границы произошло 4 марта, когда 8 российских самолетов без осмотра пограничниками приземлились в Крыму.

По словам Шишолина, 6 марта 100 российских военнослужащих вместе с гражданскими прибыли на паромную переправу «Крым - Кубань», с ними прибыли 10 КамАЗов с военными в черной форме. Также 8 марта корабли ЧФ РФ доставили в Севастополь 17 КамАЗов.

Кроме того, по словам Шишолина, 6-8 марта в Крыму пограничники зафиксировали еще несколько перелетов вертолетов без согласования с украинской стороной.

Также Шишолин сообщил о захвате украинских пограничных объектов.

По его словам, 28 февраля 30 военных и гражданских пришли к севастопольским пограничникам и предложили перейти на сторону России, а также запугивали пограничников этого отряда. Вместе с тем 1 марта более 100 человек снова попытались захватить Севастопольский пограничный отряд и заблокировали его помещения.

3 марта, по словам Шишолина, так называемые «зеленые человечки» заблокировали Симферопольский пограничный отряд.

Он подчеркнул, что все эти «зеленые человечки» прибыли из воинских частей ЧФ РФ.

6 марта российские военные напали на мобильную пограничную заставу "Массандра". Руководитель отряда стрелял в воздух, и нападавшие отступили.

8 марта, по словам Шишолина, оккупанты уже попытались заблокировать все пограничные заставы. По состоянию на 12 марта все они уже были захвачены.

Шишолин добавил, что корабли, катера, оружие и секретные документы пограничников 2 марта удалось вывезти в Одессу и Бердянск.

Отвечая на вопрос адвокатов Януковича, почему пограничники не попросили помощи у республиканских управлений МВД и СБУ, когда их начали блокировать и захватывать, Шишолин сказал, что "26 февраля уже не к кому было обращаться в Крыму, поскольку СБУ и МВД перешли на сторону России".

Кроме того, как заявил Шишолин, он знал, что Янукович из Донецка собирался лететь в Россию, и сообщил об этом исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову. При этом он добавил, что не получал никаких указаний от Турчинова и в то время премьер-министра Арсения Яценюка относительно Януковича.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.