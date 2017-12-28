В суде по делу о госизмене Януковича устанавливают точную хронологию захвата Крыма (видео)

Началось очередное заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Виктора Януковича, суд допрашивает бывшего народного депутата Андрея Сенченко, который на момент аннексии Крыма был в.и.о. заместителя главы Администрации президента.

Читайте такжеАдвокат Януковича обвиняет командующего ВМС Украины в сдаче Крыма россиянамКак передает корреспондент УНИАН, Сенченко рассказал суду о событиях конца февраля - начала марта 2014 года, когда он работал в АП.

Он отметил, что российские «зеленые человечки» массово брали в заложники украинских военнослужащих, лично ему удалось освободить 40 человек. Кое-где их отказывались отпускать, говоря, что такие вопросы надо согласовывать с Москвой.

Также Сенченко отметил, что совместными действиями Янукович и Путин с 1 марта пытались легитимизировать вторжение в Крым.

Эти слова возмутили адвоката Виталия Сердюка. Он заявил, что такие слова - заведомо ложные показания, ведь Сенченко не видел лично заявления Януковича к Путину о введении войск в Украину.

После этого началась перепалка между прокурорами и Сердюком.

Прокурор Максим Крым заявил, что адвокат пытается запугать свидетеля Сенченко.

Сердюк же начал кричать, что Сенченко обманывает суд, потому что он не видел заявления Януковича к Путину, и за этот обман должны ответить и прокуроры.

«Это угроза?» - спросил прокурор Руслан Кравченко у Сердюка. Судья Валентин Девятко сделал Сердюку замечание, чтобы тот не перебивал свидетеля.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производство по делу Януковича.