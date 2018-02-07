"Я не сяду": экс-регионал в кулуарах Рады выхватил телефоны из рук журналистов (видео)

Нардеп Пономарев выхватил из рук и забрал мобильный телефон журналиста Марусенко.

Экс-регионал, нардеп из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у журналиста Ивана Марусенко.

Это произошло в то время, как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа, передает Цензор.НЕТ.

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Вчера нардеп Сергей Соболев ("Батькивщина") рассказал о схеме закупки машинного масла для войск, которое привело к поломке техники. Он процитировал решение суда, которым в связи с данными фактами постановляется изъять всю документацию у компании "Агринол", владельцем которой является народный депутат Александр Пономарев ("Воля народа"), бывший глава "Партии регионов" в городе Бердянске. Сегодня Сергей Соболев на брифинге опять обнародовал данную информацию.

После брифинга Пономарев в кулуарах Рады подошел к Соболеву и начал что-то ему эмоционально рассказывать. Соболев попросил Пономарева подождать, пока он ответит на вопросы журналистов. После этого, видя агрессивный настрой Пономарева, журналист Марусенко начал снимать на видео разговор двух депутатов в кулуарах Рады на повышенных тонах. Съемке препятствовала помощница Пономарева, пытаясь перекрыть обзор для объектива камеры.

После этого разговора с Соболевым Пономарев начал эмоционально обзывать журналистов "журналюгами" и стал обвинять журналистов, что они якобы подглядывают за частной беседой и в какой-то момент выхватил мобильный телефон из рук Марусенко, на камеру которого он вел запись комментария нардепа, и положил себе в карман, заявив, что отдаст его, "когда выйдем на улицу и там поговорим".

После настоятельных требований вернуть телефон Пономарев заявил, что вообще его не брал. Также Пономарев выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман. На замечания, что таким образом нардеп препятствует журналисткой деятельности, Пономарев начал обвинять журналистов в провокации, а также обратился к охране Рады с требованием выгнать их из здания парламента.

Затем Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу, игнорируя просьбы и требования журналистов вернуть телефоны. Также Пономарев угрожал журналисту Цензор.НЕТ Марусенко.

"Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", - заявил журналистам Пономарев, пытаясь выхватить и третий мобильный телефон из рук журналиста.

В итоге, после пререканий с журналистами, Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.

Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева, как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.