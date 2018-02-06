Нардепа-экс-регионала обвинили в уничтожении 20 украинских танков в сговоре с ФСБ

Соболев объявил свое депутатское обращение в СБУ, прокуратуру и НАБУ с требованием ответить, как будут наказаны фигуранты этого дела.

Компания народного депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева вместе с ФСБ РФ и Минобороны Украины поставляла некачественное моторное масло для военной техники ВСУ.

Об этом во вторник с трибуны парламента заявил нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, передает "Украинская правда".

Он сообщил, что название компании "Агринол". Сейчас по данному факту открыто уголовное производство. По ходатайству следователей суд постановил изъять документацию у компании.

Депутат показал решение суда и зачитал его текст, который свидетельствует о том, что должностные лица Минобороны в сговоре со спецслужбами и разведкой РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, поставляли некачественное масло для украинской военной техники, что привело к остановке более 20 танков.

"Теперь их фактически можно выбрасывать на свалку", - отметил он.

Читайте такжеСкандал с танками "Булат": эксперт объяснил, почему модернизированная техника оказались в резерве

Соболев сообщил также, что когда СБУ разоблачила эту аферу, в которой, между прочим, фигурируют меченые купюры, которые выдавались в качестве взятки представителям Минобороны, в Славянске Донецкой области 27 января 2017 года сгорел склад с 350 тоннами этого масла.

"Таким образом пытались спрятать все концы", - добавил нардеп.

Он рассказал, что ранее Пономарев возглавлял отделение Партии регионов в Бердянске Запорожской области.

Соболев объявил свое депутатское обращение к СБУ, прокуратуре и НАБУ с требованием ответить, как будут наказаны фигуранты этого дела.

Ранее эксперт по вопросам Национальной безопасности Тарас Жовтенко заявлял, что командование бронетанкового управления ВСУ пытается скрыть махинации с танковыми двигателями, которые привели к внезапной поломке 35 танков Т-64.