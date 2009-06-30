Коммунисты передали, за кого из министров завтра проголосуют

Фракция Коммунистической партии Украины может проголосовать за отдельные кандидатуры в состав правительства.

Об этом сообщил УНИАН источник во фракции КПУ.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение будет принято завтра на заседании фракции, которое пройдет перед началом внеочередного заседания Верховной Рады.

При этом во фракции категорически не поддерживается предложение по пакетному голосованию за кандидатуры министров, отметил собеседник.

Кроме того, во фракции КПУ подчеркивают, что голосование может состояться, если “коалиция проголосует за освобождение Николая ОНИЩУКА от должности министра юстиции Украины и Ивана ВАКАРЧУКА - от должности министра образования и культуры”. Источник отметил, что фракция может проголосовать, в частности, за кандидатуру Федора ЯРОШЕНКО на должность министра финансов Украины; Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины; Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины. В то же время фракция “не будет ни при каких условиях голосовать за кандидатуру Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел Украины”.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на внеочередном заседании Верховной Рады Украины планируется рассмотрение кадровых вопросов в состав правительства.

26 июня Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.

В частности, Кабмин предлагает назначить: Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины; Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины; Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины; Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины; Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.

Также Кабинет министров предлагает ВР назначить министром угольной промышленности народного депутата Украины (УНП) Александра КЛИМЕНКО вместо Виктора ПОЛТАВЦА.