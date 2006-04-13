Донецкая рекламная компания выиграла суд у Ющенко

В Донецком Апелляционном суде рекламная компания "Плазма" выиграла судебный процесс у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в донецкой общественной организации "Агентство журналистских расследований", 23 марта 2006 года Апелляционный суд Донецкой области по жалобе рекламной компании "Плазма" отменил решение Ворошиловского районного суда по иску В.ЮЩЕНКО о взыскании с этой частной компании морального ущерба.

Так, 30 декабря 2003 года адвокаты В. ЮЩЕНКО в Ворошиловском райсуде доказали, что именно "Плазма" на своих рекламных щитах разместила 31 октября 2003 года изображение В.ЮЩЕНКО в нацистской форме. Тогда суд обязал ответчика выплатить будущему Президенту страны символические 500 грн. морального ущерба, а директора "Плазмы" - направить в адрес В.ЮЩЕНКО письмо с извинением по поводу размещения "недостоверной рекламной информации".

Известный донецкий адвокат Валерий ФУЙОР, который защищал в Ворошиловском суде интересы В.ЮЩЕНКО, заявил сейчас, что о недавнем заседании Апелляционного суда узнал случайно. Кроме того, по его словам, в настоящее время у него уже закончился срок выданных ему полномочий по защите интересов В.ЮЩЕНКО и 23 марта в Донецке на заседании Апелляционного суда уже никто не представлял интересы нынешнего Президента Украины.

По мнению В.ФУЙОРА, заказной характер отмены решения Ворошиловского суда очевиден, "однако неизвестно, каким чудом Апелляционному суду удалось продлить сроки рассмотрения жалобы рекламщиков".

"Никакой критики не выдерживают аргументы об отмене предыдущего судебного решения. Но теперь, даже если адвокаты В.ЮЩЕНКО вложатся в установленные законом сроки и подадут кассационную жалобу на решение Апелляционного суда, им будет очень сложно преодолеть уже принятый вердикт донецкой Фемиды", - заключил В.ФУЙОР.