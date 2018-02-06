"Гроши" рассказали, как в Нацсовете по телевидению по заказу атакуют телеканалы

Глава Нацсовета не прокомментировал обвинения, поскольку находится в отпуске.

В Сеть выложили переписку главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Журналисты программы "Гроши" рассказали эксклюзивные подробности из взломанной почты главного телевизионного чиновника страны.

Как говорится в сюжете, сегодня несколько каналов зависли над пропастью закрытия. Среди них - ТРК "Эра", "112 Украина", Newsone. Нацсовет думает, продлевать ли им лицензии.

В связи с выложенной хакерами перепиской Артеменко, судьбу этих телеканалов глава Нацсовета согласовал в Администрации президента с первым помощником Порошенко Юрием Онищенко.

"Неформальный отчет главы Нацсовета перед АП просто пестрит советами, как прикрыть рот неугодным власти каналам", - говорится в сюжете "Грошей".

"В случае непродления действия лицензии компания "Эра" обратится в суд. Безусловно они выиграют в суде. Однако публично будет вынесен вопрос об избирательности подхода при принятии решений в компании "Эра" в сравнении с компанией "Экспресс-Информ" и обвинения Президентской компании в давлении на СМИ", - говорится в отчете Артеменко, показанном в сюжете.

Под "прессинг" Нацсовета попадают и провайдеры. В одном из писем Артеменко согласовывает обыски компании "Триолан" с "Гришей". Им может быть, как выяснили, депутат от БПП Григорий Шверк. Именно его нардеп Лещенко называл автором плана по отжиму телеканала "112 Украина".

Юрий Артеменко, судя по переписке, не пренебрегает брать и другие, не от власти, заказы.

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"Так, за кулисами скандального запрета сериала "Сваты" может скрываться известный продюсер и медиаменеджер Юрий Богуцкий", - говорится в сюжете "Грошей". Журналисты публикуют якобы его письмо к Артеменко, в котором он присылает информацию о деятельности актера Федора Добронравова.

Интересно, что за плодотворное сотрудничество Богуцкий уже награжден орденом "За Заслуги" ІІ степени. При этом, в черновике к президенту Артеменко отмечает, что "Богуцкий за награду счастлив", но считает, что "неплохо было бы, если бы Вы (президент - ред.) наградили его во время какой-то личной встречи".

Фразы о введении наказания за посты в Facebook. Попытки подавить законопроекты, уменьшающие влияние президента на СМИ. "И это только начало огромного скандала. Далее, хакеры обещают, будет еще жарче", - говорится в сюжете "Грошей".

Сам Юрий Артеменко пока никак не прокомментировал обвинения. В приемной журналистов заверили, что глава Нацсовета находится в отпуске. А многочисленные звонки и сообщения от журналистов Артеменко проигнорировал.