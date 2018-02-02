Нардеп прокомментировал связи лидера "Самопомочи" с олигархом из "кремлевского списка" (видео)

По словам Соболева, Садовый не хочет больше иметь дела с фигурантом "кремлевского списка".

Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, как уверяют в его политсиле, намерен отказаться от сотрудничества с олигархом Михаилом Фридманом в проведении джаз-фестиваля, чтобы больше не иметь дела с фигурантом "кремлевского списка".

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Об этом в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил нардеп Егор Соболев.

"Если говорить об "Альфа-джазе", мы говорили, что присутствие крупного российского бизнеса в Украине - это угроза. Настолько я информирован, Львов еще в прошлом году принял решение о закрытии "Альфа-джаза", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.