В Минфине США разъяснили, что "кремлевский доклад" не является санкционным списком

В Министерстве финансов отмечают, что публикация не запрещает американцам или иностранцам иметь дело с лицами, фамилии которых внесены в документ.

Департамент казначейства США (Министерство финансов) разъясняет, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

Об этом говорится в разъяснении Управления по контролю за иностранными активами Госказначейства США (Министерства финансов).

В ведомстве отметили, что публикация "кремлевского доклада" 29 января не означает автоматического введения санкций против политиков, олигархов и других лиц из РФ.

"Согласно статье 241 закона "Противодействие противникам Америки посредством санкций", Департамент казначейства на основе консультаций с Государственным департаментом и директором Национальной разведки, 29 января 2018 года представил доклад определенным комитетам Конгресса о политических деятелях и олигархах в Российской Федерации и российских полугосударственных структурах", - говорится в сообщении.

"Этот доклад не является "санкционным списком". Хотя некоторые лица, упомянутые в докладе, возможно (раньше) попадали под санкции в соответствии с другими решениями власти, включение лиц или компаний в этот доклад, в приложения к нему или в его приложения с грифом секретно, не является и никоим образом не должно толковаться как введение санкций в отношении этих лиц или компаний", - отмечается в сообщении.

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В связи с этим сказано, что включение физических и юридических лиц в доклад нельзя расценивать как своего рода определения для любого органа, что эти лица отвечают критериям для их включения в любую санкционную программу.

"Более того, включение лиц или компаний в этот доклад, его приложения или его засекреченные приложения само по себе не означают, не дают начала и не создают каких-либо ограничений, запретов или оговорок для ведения дел с этими лицами со стороны представителей США или иностранцев", - объясняют в Минфине.

Также сказано, что внесение некоторых фамилий в документ не означает, что правительство США имеет подтверждения об их участии в пагубных действиях.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.