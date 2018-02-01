Для "внутреннего потребления": эксперт оценил польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

Политический аналитик считает, что украинцам не стоит драматизировать ситуацию, поскольку данный закон не дойдет до фазы практической реализации.

Политический аналитик Анатолий Октисюк дал оценку свежепринятому польскими сенаторами закону о запрете "бандеровской идеологии".

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Эксперт считает, что данный закон не несет угрозу для Украины, сообщает Главред.

"В принятом поляками законе об Институте национальной памяти Польши, который у нас чаще называют "законом о запрете бандеровской идеологии", на мой взгляд, ничего, представляющего угрозу для Украины, нет. Однако у нас в стране трактуют эту законодательную инициативу соседей чисто политически и воспринимают ее очень эмоционально. Но я бы не стал говорить, что такой закон поляков как-либо ограничивает права украинцев или создает какие-то риски. Потому что на самом деле этот законопроект − для "внутреннего потребления" в Польше, который призван мобилизовать среднестатистического поляка. Ведь поляки так трактуют историю, так пытаются выстроить свою линию поведения […]. В Польше у власти партия "Право и Справедливость", и эта политическая сила поддерживается 65% населения, потому такая политика относительно исторической памяти будет продолжаться и в дальнейшем", − сказал он.

Кроме того, Окситюк полагает, что украинцам не стоит драматизировать ситуацию, поскольку данный закон не дойдет до фазы практической реализации.

"Мы можем либо это принять, понять, что это ориентировано на внутреннего польского потребителя, и согласиться с этим, либо не принять, бурно реагировать на это и разрушать отношения с Польшей. Я считаю, что не стоит драматизировать ситуацию. К тому же, уверен, что этот закон, хоть и принят, но до практической реализации дело не дойдет. Да, президент Украины Петр Порошенко раскритиковал этот закон, отметив, что он не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Но не следует забывать, что украинская власть сейчас находится под жестким прессингом западных партнеров (на нее давят из-за Антикоррупционного суда, Минских соглашений, блокады оккупированных территорий, электронных деклараций и т.д.). И власть пытается отыгрываться на других фронтах, это уже какая-то физиологическая реакция. На мой взгляд, такие эмоциональные ответы — неуместны. Лучше было проигнорировать это, а не раскручивать украинско-польскую волну информационного противостояния. Это было бы более прагматично", − резюмировал он.