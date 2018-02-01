Закон о запрете "бандеровской идеологии" может создать угрозу для украинцев в Польше – Розенко

Розенко считает, что польский закон об Институте нацпамяти может создать угрозу для украинцев в Польше.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выразил убеждение, что польский закон об Институте национальной памяти, предусматривающий запрет идеологии украинских националистов, может создать угрозу для граждан Украины, которые работают в Польше или собираются посетить эту страну с туристической или деловой целью.

Об этом вице-премьер сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я убежден, что в рамках визита моего в Польшу будем касаться и этого вопроса. Безусловно, решения польского Сейма и Сената внесут определенные коррективы в нашу позицию и в наш диалог с польской стороной, потому что мы не можем, и мы не сможем обойти вопрос этого закона, ведь его, скажем так, неконкретные нормы или нормы, которые требуют дополнительной трактовки, на самом деле могут представлять угрозу для наших сограждан, которые работают в Польше или пытаются просто поехать в Польшу для туристической экскурсии или какой-либо бизнес-поездки", - подчеркнул Розенко.

Читайте такжеПольский закон о запрете "бандеровской идеологии" может быть направлен против украинцев-заробитчан - Вятрович

"Мы не просто обеспокоены. Мы будем поднимать этот вопрос перед польской стороной и с другой стороны, мы будем абсолютно четко отслеживать как этот закон, если его безусловно еще подпишет президент Польши, как этот закон будет действовать реально на практике", - добавил вице-премьер.

Также он уточнил, что его визит в Варшаву с целью встречи с вице-премьером и министром культуры Польши Петром Глинским ориентировочно состоится в середине февраля.

По его словам, перед этой поездкой будут проведены консультации с Министерством иностранных дел Украины и президентом Петром Порошенко.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте нацпамяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть этот закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.