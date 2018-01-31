У Путина продолжают истерить после оглашения "кремлевского списка": заговорили о "непредсказуемости" США

Песков предлагает сохранять собранность и действовать в соответствии с интересами РФ.

В Кремле заявили о «непредсказуемости» США после обнародования «кремлевского списка».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: «Вы, наверное, сами можете с легкостью проанализировать звучавшие вчера из Вашингтона заявления. В самом тексте документа написано, что никоим образом не является рестрикциями или санкциями. Далее звучат заявления официальные, что это начало санкций, потом взаимоисключающие слова. И так далее, и тому подобное. Поэтому, к сожалению, мы имеем дело с непредсказуемыми партнерами».

По словам Пескова, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность и действовать в соответствии «с тем пониманием, чего мы хотим».

«Об этом вчера говорил президент. В данном случае, прежде всего, нужно делать то, что соответствует нашим собственным интересам»,- добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия такие действия США, где много «противоречивости и непредсказуемости», воспринимает как недружественный шаг.

«К сожалению, слово «оттепель» или «перспективы оттепели» не совсем клеится к нынешнему фону двусторонних российско-американских отношений», - сказал Песков, отвечая на вопрос в контексте выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе о том, возможна ли оттепель в российско-американских отношениях.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции. В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.