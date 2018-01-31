В "кремлевский список" США попали друзья Путина с бизнесом в Украине (видео)

Санкции американцев напрямую не коснутся их дел в Киеве.

Новый американский список олигархов РФ насчитывает бизнесменов с активами в Украине.

Каждый десятый из них на этот момент имеет действующий бизнес в Украине, а каждый третий распродал свои украинские активы во время или после Революции достоинства, говорится в сюжете ТСН.

У Вагита Алекперова была в Украине сеть автомобильных заправок "Лукойл", которые после Майдана перекрасили в заправки АМИК. Олегу Дерипаске в Украине принадлежит немало предприятий: например, сервисный центр "Металлург" и Николаевский глиноземный завод. Евгений Касперский, автор антивирусной программы, которая недавно оскандалилась из-за связи с ФСБ, продает в Украине свою продукцию через сеть посредников.

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Друзей детства Путина братьев Ротенбергов тоже внесли в американский санкционный список. В Киеве с ними связывают большой торговый центр Ocean Plaza. Владимир Евтушенков владеет в Украине телекоммуникационной сетью, которая работает под торговой маркой Vodafone. Молочка "Чудо" и "Славяночка" от Wimm-Bill-Dann тоже приносит гривни российскому олигарху Гаврилу Юшваеву из американского списка.

Интересно, что в немилость США не попали владельцы восьми облэнерго Бабаков, Воеводин и Гинер. Нет там также российского бизнесмена с многочисленными активами в Украине Константина Григоришина.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.