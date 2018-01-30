Премьер-министр Бельгии надеется, что можно доверять России несмотря на разногласия по Украине

По словам премьера, Бельгия и Россия должны развивать стратегический политический диалог, в том числе по вопросам Крыма и Донбасса.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявляет о важности диалога с Россией, несмотря на сохранение разногласий из-за нарушения территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

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«Конечно, у нас есть определённые разногласия. Мы отличаемся друг от друга. Особенно когда говорим, допустим, о территориальной целостности Украины, вопросах Крыма, Донбасса. У нас есть разногласия, и мы не можем закрывать на это глаза. Но мы можем разговаривать на эти темы, можем обмениваться мнениями. Мне кажется, это нам помогает лучше понимать наши позиции. И это является условием для доверия и прогресса», - сказал Мишель.

По его словам, в будущем стороны должны развивать стратегический политический диалог.

«Необходимо обращать внимание в этих рамках на другие вопросы, особенно на юге. Мы обсудили ситуацию в Ливии. Обменялись мнениями на эту тему и подумали о разных решениях, которые можно принять для того, чтобы стабилизировать данный регион. Мы также говорили о Ближнем Востоке и декларации администрации Дональда Трампа», - сказал он.

Мишель подчеркнул, что санкции против России «не являются целью как таковой». «Диалог очень важен, чтобы лучше понимать, как пройти тот путь, чтобы построить более стратегические отношения между ЕС и РФ. В рамках нашего разговора мы говорили о Минских соглашениях», - отметил Мишель.

Он напомнил, что Евросоюз не присоединился к усилению санкций Соединенными Штатами. По словам Мишеля, несмотря на разногласия, необходимо сохранять диалог для выработки решений.

Как сообщал УНИАН, ранее король Бельгии рассказал, что в 1990 году спал на полу в киевской квартире.