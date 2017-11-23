Король Бельгии рассказал, что в 1990 году спал на полу в киевской квартире

Король Бельгии Филипп рассказал президенту Украины Петру Порошенко, что инкогнито приехал в Киев в 1990-м году на Революцию на граните и спал на полу в киевской квартире. Об этом Порошенко сообщил на брифинге после встречи в Брюсселе, передает 112.ua.

"Его величество вспомнил 1990-й год, когда он инкогнито был несколько дней в Украине, посещал Революцию на граните, спал на полу в обычной киевской квартире", - заявил Порошенко. По словам президента, он почувствовал теплое отношение короля Бельгии к Киеву и Украине.

Сегодня Порошенко начал свой визит в Брюссель со встречи с королем Филиппом. Порошенко прибыл в Бельгию на саммит "Восточного партнерства", который состоится завтра, 24 ноября, в Брюсселе.