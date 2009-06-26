Регионалы заблокировали трибуну парламента

Фракция Партии регионов блокирует трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что фракция требует, чтобы парламент сегодня принял в целом законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Как известно, 25 июня парламент проголосовал за данный законопроект в первом чтении.