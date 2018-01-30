КИУ заявил о завершении партийного бума: в 2017 году появились только три новые партии

Если в 2014 году было зарегистрировано 37 новых партий, в 2015 — 79, в 2016 — 43, то в 2017 - три.

Генеральный директор Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель заявляет о снижении уровня регистрации новых политических партий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на международной конференции «Украинские политические партии на старте избирательной кампании».

По его словам, если в 2014 году было зарегистрировано 37 новых партий, в 2015 - 79, в 2016 - 43, то в 2017 - три.

Кошель пояснил, что ранее партии регистрировали «с целью дальнейшей продажи пакета уставных документов», что было своеобразным бизнесом.

Однако сейчас, добавил он, возникла ситуация, как на рынке недвижимости, когда интенсивное строительство становится причиной снижения цен на жилье. «То же с партиями, зарегистрировано большое количество партий, спроса нет, а поэтому уменьшились масштабы регистрации», - заметил Кошель.

Также, отметил он, изменился и украинский избиратель, который «не готов голосовать только за название, за рекламу, за лозунг».

Кошель добавил, что избиратель хочет видеть лидера - известного политика или группу лидеров.

Он сообщил, что сегодня в Украине официально зарегистрировано 354 партии, однако активно работают лишь 40 политических партий, которые, в частности, принимают участие в выборах в объединенные территориальные громады.