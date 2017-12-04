Деньги из госбюджета на самопиар: в КИУ рассказали, сколько партии потратили на рекламу (инфографика)

Парламентские политические партии потратили часть средств, полученных из государственного бюджета на оплату рекламных материалов.

Об этом говорится в исследовании ВОО «Комитет избирателей Украины» под названием «Годовщина государственного финансирования: на что партии израсходовали полмиллиарда гривен», которое было выполнено в рамках проекта «Дословно».

В частности, за год государственного финансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили почти 0,5 млрд грн - 436 млн, из которых 407 млн грн составили средства госбюджета. Больше всего средств, 109 млн, партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды). На рекламу было израсходовано больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятых. На зарплаты партии потратили 57 млн грн (13%), на аренду помещений - 46 млн (11%). На материальные расходы и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.п.) было направлено 66 млн грн или 15%.

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Вместе с тем, на содержание местных организаций партии потратили всего 16% средств - 68 млн грн.

В исследовании отмечается, что наибольший процент средств на рекламу израсходовали Радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомич», «Оппозиционный блок» и «Народный фронт». В частности, РПЛ потратила на рекламу 41% средств (19 из всего 47 млн грн), «Самопомич» - 38% (39 из 104 млн грн), «Оппозиционный блок» - 33% (5 из 15 млн грн), «Народный фронт» - 30% (33 из 109 млн гон). В ВО «Батькивщина» и «БПП - «Солидарность» доля расходов на рекламу является незначительной - от 0,2% до 5%.

«Четыре политические силы тратят государственные средства не на партийное развитие, а на самопиар. Вместо того, чтобы развивать местные ячейки, проводить обучение партийцев и работать с избирателями, эти политические силы скупают рекламу, фактически выбрасывая средства налогоплательщиков на ветер. КИУ разработал изменения в законодательство, запрещающие партиям размещать рекламу за бюджетные средства», - подчеркнул председатель КИУ Алексей Кошель.

«Информация подана по данным анализа финансовых отчетов политических партий за III, IV кварталы 2016 года, а также I, II, III кварталы 2017 года», - добавили в общественном объединении.