НАБУ проводит масштабные обыски в Киеве и еще двух областях - СМИ

Обыски проводятся в рамках расследования злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на НАБУ.

Отмечается, что 29 января обыски проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

О деталях проведения следственных действий в антикоррупционном бюро пообещали сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины на основании фактов, установленных детективами Национального антикоррупционного бюро 7 сентября 2017 года, признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглублению в порту «Южном» и наложил штраф на сумму 23 млн грн.