Память о Холокосте является составляющей национальной памяти украинского народа - МИД

Жертвами нацистского террора на территории Украины во время Второй мировой войны стали 1,5 млн евреев, более 4 млн украинцев и представителей других национальностей.

Память о Холокосте, в результате которого была уничтожена треть евреев и который привел к множеству жертв среди представителей других национальностей, является частью национальной памяти украинского народа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

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«Память о жертвах нацистского террора в Украине во Второй мировой войне, а это 1,5 млн евреев и более 4 млн украинцев и представителей других национальностей, свято хранится в нашем государстве. Украинский народ всегда будет помнить трагедию Бабьего Яра. Ежегодно 29 сентября в День памяти жертв нацизма в Украине сотни тысяч украинцев по всей стране чтят погибших в этой страшной трагедии», - говорится в заявлении МИД.

Также в министерстве отметили, что важным международным событием стали мероприятия в 2016 году, посвященные 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра, в которых приняли участие полномочные делегации многих стран мира.

«Мы вспоминаем в молитвах невинных жертв, чьи имена навсегда запечатлены на кровавых страницах истории Второй мировой войны и Холокоста. Вспоминая жертв Холокоста, мы не можем не вспомнить с чувством благодарности и тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал обреченных на смерть - украинских праведников мира», - говорится в заявлении.

Как известно, сегодня, 27 января, в мире чтят память жертв Холокоста. Международный день памяти жертв Холокоста был установлен решением Генеральной ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.