Сегодня чтят память жертв Холокоста, Порошенко призвал менять мир к лучшему

27 января в мире чтят память жертв Холокоста.

Президент Петр Порошенко в Международный день памяти жертв Холокоста призвал украинцев помнить об этом преступлении и менять мир к лучшему. Об этом он написал в Facebook.

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«Увековечивая память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем.

Украина вместе со всем цивилизованным миром нерушимо стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему...», - отметил президент.

Как известно, сегодня, 27 января, в мире чтят память жертв Холокоста. Международный день памяти жертв Холокоста был установлен решением Генеральной ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.