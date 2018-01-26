У Путина о встрече Волкера и Суркова: "сверка часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе

В Кремле заявили, что встреча спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова является «сверкой часов» по «зависшему» конфликту на Донбассе.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН о повестке дня данных переговоров.

«Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна - это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 25 января Волкер заявил о намерении обсудить с Сурковым отвод российских сил с Донбасса и освобождении пленных.

«Прежде всего, о встрече с господином Сурковым, я надеюсь изложить видение США о том, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы», - сказал Волкер.

По его словам, еще одним вопросом станет освобождение пленных. «Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и, как вы сказали, прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимался лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основы для достижения согласия», - отметил Волкер.

Сегодня, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.