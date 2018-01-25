Достичь мира на Донбассе можно за год - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что мир на Донбассе наступит в 2018 году. Об том он сказал, отвечая на вопрос о надеждах и целях на текущий год.

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"Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", – заявил он в интервью "Русской службе BBC".

Волкер, который занимается урегулированием ситуации на Донбассе, прибыл в Киев 23 января и 26 января в Дубае проведет переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Волкер не верит, что на этой встрече будут достигнуты договоренности.

Они уже встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.