Волкер о тактике Путина в Украине: лучший способ защитить русскоязычных – дать им жить в мире

Президент России Владимир Путин все еще может изменить свой имидж в мире, если предпримет шаги для установления мира на Донбассе.

Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

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«Я действительно думаю, что это возможно, что он (Путин – ред.) может сменить имидж, который он презентует мир. Сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах мира видят Россию агрессором. Это замороженные переговоры, мы не видим улучшений в отношениях России и США, мы не видим улучшений в отношениях России и Европы, в отношении России применяют санкции. И я думаю, что России вполне возможно кардинально изменить все», – сказал Волкер.

По его мнению, России следует изменить свой подход к ряду вопросов, в частности относительно Восточной Европы. «Однако это вполне возможно, если Россия будет способствовать миру, стабилизации конфликта, выполнению Минских соглашений. Тогда это будет иметь существенное значение, и изменило бы восприятие России», – добавил представитель Госдепа.

Он уверен, что тактика Путина зависит лишь от него самого и он может все изменить. «Я вижу, что российскому правительству важно продемонстрировать, что Россия защищает русскоязычное население – так они характеризуют свои действия. Им важно, чтобы Россию воспринимали как серьезную силу. Однако и большая сила может способствовать миру. И лучший способ защитить русскоязычных – дать им жить в мире. А для этого нужно прекратить конфликт», – отметил Волкер.